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Наши преимущества

Профессиональный монтаж

Установка кондиционеров производится исключительно инженерами высокого класса! Правильный монтаж — залог долгой службы без забот.

Удобная оплата

Наличные, банковская карта, оплата по счету. Оплачивайте как удобно Вам, без дополнительных наценок и процентов.

Доставка бесплатно!

С нами покупка кондиционера станет простейшим делом. Без забот и хлопот,бесплатная доставка и монтаж в день заказа.

Гарантия

После приобретения кондиционера с монтажом в нашей компании — просто наслаждайтесь. Всё остальное мы берем на себя.

Монтаж кондиционеров

Команда наших инженеров производит монтаж / демонтаж кондиционеров любой сложности в Москве и Подмосковье. О качестве установки мы можем рассказывать часами, уже 8 лет мы стремимся стать верными друзьями нашим клиентам и не позволяем себе «халтуру». Стоит отметить, наши цены более чем доступные.

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    Почему стоит выбрать нас

    Высокий уровень обслуживания

    Качественное оборудование

    Большой ассортимент и доступность

    Готовы ко всему

    Продажа кондиционеров

    Если перед Вами встал вопрос, где купить кондиционер, главное с доставкой и установку, по доступной цене, не переплачивая монтажникам за вымышленные трассы и расходные материалы, Вы попали по адресу!

    У нас вы найдете огромный выбор кондиционеров, климатического оборудования, а также расходных материалов и сопутствующих товаров. Оптимальные цены и хорошее качество приятно удивят Вас! Если на слово не верится, узнайте о нашей компании чуть больше кликнув “подробнее”, очень надеемся что реальная история нашей компании даст возможность оценить качество нашей работы и подход к клиентам.

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    8 Лет на рынке
    2937 Кондиционеров установлено
    95 Процент довольных клиентов
    5 Лет минимальный стаж сотрудников

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