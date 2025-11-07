Установка VRF систем в Москве и области
О нас
Компания «Каскад-Климат» — интегратор сложных инженерных систем климат-контроля. Мы не просто устанавливаем оборудование, мы проектируем и внедряем высокотехнологичные климатические решения для бизнеса, промышленности и частных лиц, обеспечивая максимальную энергоэффективность, надежность и комфорт.
Наша миссия
Мы превращаем климатические системы из обычной коммунальной необходимости в стратегический актив вашего здания, который работает стабильно, экономит ваши средства и создает идеальную среду для работы, отдыха и ведения бизнеса.
Полный цикл работ под ключ
От проектирования до гарантийного обслуживания
Полный цикл работ:
от бесплатного предварительного расчета до сервисного обслуживания.
Стоимость установки VRF систем
Стоимость проекта зависит от множества факторов: производителя оборудования, сложности здания, количества внутренних блоков и длины трасс.
|Модель, м²
|Цена
|До 300 м² (8 блоков)
|от 120 т.р.
|До 500 м² (10 блоков)
|от 170 т.р.
|До 1000 м² (15 блоков)
|от 240 т.р.
|До 3000 м² (40 блоков)
|от 450 т.р.
|Свыше 5000 м² (свыше 50 блоков)
|от 800 т.р.
Частые вопросы
Ответы на популярные вопросы о VRF системах
VRF (Variable Refrigerant Flow) — это мультизональная система кондиционирования с переменным расходом хладагента. Она позволяет подключить множество внутренних блоков к одному наружному и управлять каждой зоной индивидуально.
Стоимость зависит от площади помещения, количества зон и выбранного оборудования. В среднем от 150 000 до 500 000 рублей. Мы предоставляем бесплатный расчёт и консультацию.
Стандартная установка VRF системы занимает 3-5 дней в зависимости от сложности объекта. Мы работаем по графику и не нарушаем сроки.
Мы предоставляем расширенную гарантию 5 лет на оборудование и монтажные работы. Первый год обслуживание бесплатное.
Выполненные проекты
Более 500 успешных установок VRF систем
Отзывы наших клиентов
