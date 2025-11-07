Установка VRF систем в Москве и области

Современные мультизональные системы кондиционирования для офисов, торговых центров и жилых комплексов

Полный цикл работ: от бесплатного предварительного расчета до сервисного обслуживания. Гарантия 5 лет на монтаж и официальная гарантия на оборудование.
Преимущества

Почему выбирают VRF и VRV системы?

Современное решение для управления климатом с максимальной эффективностью

Экономия до 40%

Инверторная технология снижает потребление электроэнергии почти вдвое по сравнению с обычными системами

Быстрый монтаж

Установка системы занимает всего 3-5 дней без масштабных строительных работ и простоя помещений

Индивидуальный контроль

Каждое помещение управляется отдельно — настройте свою комфортную температуру в каждой зоне

Тихая работа

Уровень шума от 19 дБ — тише, чем шёпот. Комфортная обстановка без посторонних звуков

Компактность

Минимум занимаемого пространства благодаря компактным внутренним блокам и тонким трубопроводам

Надёжность

Срок службы более 15 лет при регулярном обслуживании. Гарантия на оборудование и работы 5 лет

О нас

Компания «Каскад-Климат» —  интегратор сложных инженерных систем климат-контроля. Мы не просто устанавливаем оборудование, мы проектируем и внедряем высокотехнологичные климатические решения для бизнеса, промышленности и частных лиц, обеспечивая максимальную энергоэффективность, надежность и комфорт.

Наша миссия

Мы превращаем климатические системы из обычной коммунальной необходимости в стратегический актив вашего здания, который работает стабильно, экономит ваши средства и создает идеальную среду для работы, отдыха и ведения бизнеса.

Услуги

Полный цикл работ под ключ

От проектирования до гарантийного обслуживания

Проектирование

Расчёт мощности, подбор оборудования, 3D-визуализация

Монтаж

Установка оборудования за 3-5 дней сертифицированными специалистами

Пусконаладка

Настройка, тестирование, инструктаж персонала

Обслуживание

Регулярное ТО, диагностика, экстренный выезд 24/

Как мы работаем

Полный цикл работ:

от бесплатного предварительного расчета до сервисного обслуживания.

Проектирование VRF-систем

Выполним точный теплотехнический расчет, разработаем проектную документацию с учетом планировки, материалов здания и ваших задач. Это фундамент долгой и эффективной работы системы.

Монтаж VRF-систем «под ключ»

Полный цикл: доставка оборудования, монтаж внутренних и наружных блоков, прокладка трасс с азотной продувкой, вакуумирование, пусконаладка и сдача объекта.

Сервисное обслуживание и ремонт

Годовой абонемент на обслуживание для гарантии бесперебойной работы. Диагностика, чистка, дозаправка хладагентом, оперативный ремонт.

Модернизация существующих систем

Увеличим мощность, добавим новые зоны, интегрируем VRF-систему с системами «Умный дом» или заменим устаревшее оборудование.

Цена

Стоимость установки VRF систем

Стоимость проекта зависит от множества факторов: производителя оборудования, сложности здания, количества внутренних блоков и длины трасс.

Модель, м²Цена
До 300 м² (8 блоков)от 120 т.р.
До 500 м² (10 блоков)от 170 т.р.
До 1000 м² (15 блоков)от 240 т.р.
До 3000 м² (40 блоков)от 450 т.р.
Свыше 5000 м² (свыше 50 блоков)от 800 т.р.
FAQ

Частые вопросы

Ответы на популярные вопросы о VRF системах

VRF (Variable Refrigerant Flow) — это мультизональная система кондиционирования с переменным расходом хладагента. Она позволяет подключить множество внутренних блоков к одному наружному и управлять каждой зоной индивидуально.

Стоимость зависит от площади помещения, количества зон и выбранного оборудования. В среднем от 150 000 до 500 000 рублей. Мы предоставляем бесплатный расчёт и консультацию.

Стандартная установка VRF системы занимает 3-5 дней в зависимости от сложности объекта. Мы работаем по графику и не нарушаем сроки.

Мы предоставляем расширенную гарантию 5 лет на оборудование и монтажные работы. Первый год обслуживание бесплатное.

Портфолио

Выполненные проекты

Более 500 успешных установок VRF систем

Отзывы

Отзывы наших клиентов

Евгений А.
Обратился в Каскад-Климат за выбором и установкой кондиционера. Все грамотно объяснили, какой нужен для какого объёма помещения. Цены вполне адекватные (даже на некоторые ниже средней). Установили быстро, качественно. Пользуюсь и получаю удовольствие.
Максим Фонарев
Кондиционер проработал 2 года. Но неожиданно перестал обогревать, воздух стал поступать холодный. Обратился в сервисный центр Каскад-Климат. Мастер оперативно пришел, после осмотра, выявил причины неисправности. После ремонта компрессора работает отлично.
Egor Galaganov
В "Каскад-Климат" обращались по поводу поломки нашего кондиционера, перестал дуть холодный воздух. Мастера сервисного центра провели ему диагностику, установили причину поломки и все быстро отремонтировали и по цене обошлось нам не дорого.
Sergey Yakushin
Отличный магазин! Привезли и установили быстро и вовремя. Кондеционер супер!
Максим Попов
В магазине приличный выбор. Менеджер проконсультировал на предмет — что больше подойдет. С установкой возникли небольшие проблемы. Я хотел в одном месте, а мастера рекомендовали в другом. Согласился с мнением профи. В общем остался доволен.
Ирина Т.
Сотрудники помогли выбрать кондиционер на имеющийся у нас бюджет. Помогли загрузить в машину коробки. Устанавливала другая компания, но качеством работы кондиционера мы очень довольны. Спасибо. Рекомендую.
Заявка

Получить консультацию

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут

