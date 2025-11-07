Обратился в Каскад-Климат за выбором и установкой кондиционера. Все грамотно объяснили, какой нужен для какого объёма помещения. Цены вполне адекватные (даже на некоторые ниже средней). Установили быстро, качественно. Пользуюсь и получаю удовольствие.